В Женеве официально представлено мероприятие «CANSO 2020: BAKU» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Делегация «Азербайджанских Авиалиний» во главе с директором УВД «Азераэронавигация» Фарханом Гулиевым приняла участие в проходящем в Женеве Всемирном Аэронавигационном Саммите и 23-м ежегодном собрании CANSO (Организация по аэронавигационному обслуживанию гражданской авиации).

На Глобальном саммите CANSO приняли участие более 300 руководителей авиационной отрасли с разных стран мира, а также лидеры международных организаций – Международной Ассоциации Воздушного Транспорта (IATA), Международного Совета Аэропортов (ACI), Организации по аэронавигационному обслуживанию гражданской авиации (CANSO), Международной Организации Гражданской Авиации (ICAO) и Федерального Авиационного Управления США (FAA).

Мероприятие открыл вице-президент Государственного совета Республики Женева и Кантона Серж Даль Буска. В рамках программы выступили основные докладчики по теме «Продуманное лидерство в авиации», среди которых генеральный директор IATA Александр де Жюньяк и генеральный директор Международного Совета Аэропортов (ACI) Ангела Гиттенс. Затем были проведены групповые дискуссии авиакомпаний-членов IATA, аэропортов ACI и поставщиков аэронавигационного обеспечения CANSO.

Со стороны AZAL была проведена презентация видеоролика об успехах Азербайджана в гражданской авиации:

На мероприятии официально объявлено проведение в Баку с 8 по 12 июня 2020 года мероприятия “CANSO-2020”.

«Мы с нетерпением ждем совместной работы с командой AZAL по Глобальному Саммиту CANSO и 24-му годовому собранию. Азербайджан играет ключевую роль в сфере глобального и регионального воздушного транспорта и имеет прочные отношения со многими странами и организациями мира. Таким образом, это будет идеальной средой для нашего следующего флагманского мероприятия. Я с нетерпением жду встречи со всеми вами в 2020 году для ознакомления с последними новинками в области управления воздушным движением», - заявил новоназначенный главный директор CANSO Саймон Хокард (Simon Hocquard).

Напомним, что кандидатура Баку для проведения мероприятия CANSO AGM-2020 была единогласно избрана на заседании Исполнительного комитета (состоит из руководителей администраций гражданской авиации Сингапура, Танзании, Великобритании и Саудовской Аравии, аэронавигационных систем США (FAA), Канады, Германии, Чехии, Аргентины) в Бангкоке.

Напомним что, кандидатура Баку для проведения мероприятия CANSO AGM-2020 была единогласно избрана на заседании Исполнительного комитета (состоит из руководителей администраций гражданской авиации Сингапура, Танзании, Великобритании и Саудовской Аравии, аэронавигационных систем США (FAA), Канады, Германии, Чехии, Аргентины) в Бангкоке.

В сентябре 2018-го года Президент AZAL Джахангир Аскеров и бывший главный директор CANSO Джеф Пул (Cef Pul) подписали соглашение о проведении 24-го саммита CANSO в Баку.

Годовой саммит «Global ATM Summit» является одним из самых влиятельных мероприятий в области гражданской авиации. На саммите принимают участие более 250 участников из более 100 стран мира. По своему масштабу это мероприятие в области авиации зачастую сравнивают с олимпиадой.

Подобный широкомасштабный и влиятельный саммит будет проводиться в Баку впервые в истории гражданской авиации Азербайджана. Решение CANSO доверить Баку проведение важного международного саммита является наглядным показателем внимания и заботы Президента Азербайджана господина Ильхама Алиева о гражданской авиации, а также достигнутых успехов в этой области.

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