С завтрашнего дня в Азербайджане вводится 15%-я пошлина на импортируемый бензин

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня вводится 15%-я пошлина на бензин, ввозимый в Азербайджан из-за рубежа, сообщает в пятницу Trend.

Согласно изменению в «Размерах таможенных пошлин на экспорт и импорт, товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики» решением Кабинета министров от 26 августа 2019 года, с 1 сентября на 90 дней ввозимый в Азербайджан автомобильный бензин с содержанием серы не более 0,013 гр/л с октановым числом 92 или более (методом анализа) и автомобильный бензин с содержанием серы не более 0,013 гр/л с октановым числом менее 95 (методом анализа) были освобождены от 15%-й таможенной пошлины.

30 ноября это решение утрачивает силу.

Отметим, что Кабмин решением от 26 августа 2019 года внес изменение в "Акцизные ставки акцизных товаров, ввозимых на территорию Азербайджанской Республики".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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