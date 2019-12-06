Утвержден бюджет Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана на следующий год

6 декабря 2019 09:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Состоялось заседание Попечительского совета Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на фонд, на заседании была обсуждена деятельность, осуществленная в рамках деятельности Фонда, а также текущая ситуация. В то же время, в ходе заседания был утвержден бюджет Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана на 2020 год.

Отметим, что согласно Уставу Фонда, Попечительский совет состоит из пяти членов, которые являются представителями Администрации Президента Азербайджана, министерств финансов, экономики, труда и социальной защиты населения, а также Центрального банка Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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