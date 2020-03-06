Акционеры СК "Gunay Sığorta" распределят прибыль компании

БАКУ/Trend - Шестого апреля 2020 года, в 15.00 состоится внеочередное заседание общего собрания акционеров страховой компании ОАО "Gunay Sığorta", сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Основными вопросами повестки дня данного заседания будет утверждение финансового отчета деятельности компании в 2019 году и распределение чистой прибыли, полученной за период 2019 года.

ОАО "Günay Sığorta" начало свою деятельность в августе 2008 года. За период своей деятельности компания заняла устойчивую позицию на рынке страхования и оправдала доверие клиентов. Оперативное обслуживание, предоставляемое клиентам OAO "Günay Sigorta" на высоком уровне стало причиной укрепления её позиций на страховом рынке Азербайджана, налаживанию долгосрочного и доверительного сотрудничества с иностранными страховыми и перестраховочными компаниями. Около 20 лет компания сотрудничает с одним из крупнейших страховщиков Турции "Anadolu Sigorta". Уставной капитал компании составляет 7,7 миллиона манатов, она имеет лицензию на осуществление 19 видов добровольного и 4 видов обязательного страхования.

По итогам января 2020 года компания осуществила сбор страховых премий на сумму 807 тысячи манатов и произвела выплату страховых возмещений на сумму 174 тысячи манатов, заняв 15-е место в ренкинге страховых компаний Азербайджана.

На сегодняшний день в Азербайджане действуют 22 страховые и одна перестраховочная компания.

Автор: Юсиф Агаев.