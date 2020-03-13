Самир Шарифов: Падение цен на нефть не оказывает сильного влияния на бюджет текущего года

БАКУ/Trend/ - Структура государственного бюджета Азербайджана такова, что падение цен на нефть не оказывает непосредственного сильного влияния на бюджет текущего года.

Об этом министр финансов Самир Шарифов сказал, касаясь влияния на Азербайджан падения цен на нефть в передаче Hədəf телеканала AzTv, сообщает в пятницу Trend.

По словам министра, это связано с тем, что доходы, поступающие в госбюджет от нефтяной отрасли формируются в основном по двум направлениям: «Одно из них - налоги, выплачиваемые компаниями, функционирующими в рамках соглашений по долевому участию в добыче. Другое направление - налоги, выплачиваемые Государственной нефтяной компанией Азербайджана. Доходы, которые она получает, и выплачиваемые ею налоги формируются за счет продукции, продаваемой ГНКАР. В основном, на внутреннем рынке, где эти цены стабильны. И мы полностью уверены, что ГНКАР получит прогнозируемые доходы, и выполнит возложенные на нее налоговые обязательства.