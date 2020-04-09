Минэкономики Азербайджана начало программу финподдержки предпринимателей и наемных работников, пострадавших от Covid-19 (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерство экономики Азербайджана начало программу финансовой поддержки предпринимателей и их наемных работников, пострадавших от коронавирусной пандемии, в соответствии с Планом мероприятий, принятым Кабинетом Министров с целью снижения негативного воздействия пандемии коронавируса (COVID-19) на субъекты предпринимательства.

Как сообщает Trend, начальник Главного управления экономического анализа и учета Министерства налогов Натиг Ширинов прокомментировал правила обращения и механизмы передачи средств в связи с оказанием финансовой поддержки.

Ширинов отметил, что в целях оказания финансовой поддержки субъектам предпринимательства, деятельность которых ограничена в областях, пострадавших от пандемии, государством осуществляются комплексные меры. В рамках этих мер предусмотрено предоставление этим предпринимателям налоговых льгот и отпусков, снижение их бремени по социальным страховым взносам, выплата части заработной платы наемным работникам предпринимателей за счет выделенных государством средств, а индивидуальным (микро) предпринимателям - оказание прямой финансовой поддержки.

Министерством экономики разработано и сдано в эксплуатацию с восьмого апреля ПО для облегчения обращения субъектов предпринимательства. Начиная с девятого апреля, за финансовой поддержкой обратилось более 1000 юридические лиц и более 600 индивидуальных предпринимателей с совокупностью более чем 10 853 наемных работников.

Ширинов также проинформировал о порядке и механизмах подачи обращений. Было сообщено, что на сайте Электронного налогового управления создан специальный отдел по оказанию финансовой поддержки по сферам, пострадавшим от пандемии.

При подаче электронного заявления через личный кабинет, реестр и учетные данные налогоплательщика заполняются программой автоматически. Это сведения о налоговом органе, в котором зарегистрирован налогоплательщик, его ИНН, данные об активном банковском счете, сведения о численности работников на первое марта и на дату обращения. проверка автоматически введенных программой данных осуществляется, после того, как в систему будет вручную включена информация о пострадавшей от пандемии отрасли и количестве работающих в данной сфере работников, а также в каком банке выплачиваются средства.

Во время этих проверок система может обнаружить ряд несоответствий. Например, может показаться, что заявитель проводит операции с рискованными налогоплательщиками. Резкое снижение численности работников по сравнению с датой обращения, указанной на 1 марта, может быть вызвано тем, что банковский счет не активен. В этом случае система получает от предпринимателя соответствующие сообщения. В связи с устранением несоответствий в учетных данных предприниматель может внести соответствующие поправки и обратиться повторно.