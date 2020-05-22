К рассмотрению на пленарном заседании парламента Азербайджана рекомендованы еще три законопроекта
БАКУ /Trend/ - К рассмотрению на пленарном заседании парламента Азербайджана рекомендованы еще три законопроекта, сообщили в пятницу Trend в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана.
Сегодня состоялось заседание комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса. Председатель комитета Таир Миркишили отметил, что в ходе заседания будут обсуждены законопроекты об утверждении Соглашения о преференциальной торговле между правительствами Азербайджана и Турции, об утверждении Протокола "О внесении изменений в соглашение между правительствами Азербайджана и Туркменистана о международных автомобильных связях от 19 мая 2008 года" и законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О государственной пошлине".
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