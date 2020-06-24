Вугар Гюльмамедов: Счетная палата восстановила в госбюджете свыше 130 млн манатов

Экономика 24 июня 2020 15:13 (UTC+04:00)
Вугар Гюльмамедов: Счетная палата восстановила в госбюджете свыше 130 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Счетная палата восстановила в госбюджете свыше 130 млн манатов.

Об этом сказал председатель Счетной палаты Вюсал Гюльмамедов, сообщает в среду Trend.

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