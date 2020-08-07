Сахиль Бабаев: Общий объем единовременных выплат в период пандемии достигнет 333 млн манатов (ВЕРСИЯ 2)

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БАКУ /Trend/ - Поручение Президента Ильхама Алиева о выдаче единовременных выплат в размере 190 манатов по 13 городам и районам, где действует особый карантинный режим, будет исполнено в кратчайшие сроки, и в ближайшие дни будет обеспечено предоставление этих выплат.

Об этом сказал в пятницу на пресс-конференции министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает Trend.

По его словам, выплаты охватят 278 тысяч безработных и неформально занятых малоимущих лиц, потерявших работу вследствие введенного из-за угрозы коронавируса режима особого карантина по городам Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах а также по Абшеронскому, Бардинскому, Геранбойскому, Гёйгельскому, Хачмазскому, Сальянскому районам. На эти выплаты будут направлены 53 миллиона манатов.

Таким образом, в период пандемии общий объем средств, направленных на программу единовременных выплат, достигнет 333 миллионов манатов.

Отмечая, что непрерывность социальных выплат была обеспечена и выплаты производились даже ранее назначенного срока, министр отметил, что только за семь месяцев этого года пенсии, пособия, стипендии и адресную социальную помощь получили более 2,3 миллиона человек (23 процента населения), в общем объеме на 3,3 миллиарда маната, что на 719 миллионов манатов (30 процентов) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Число лиц, охваченных системой социального обеспечения, увеличилось на 130-150 тысяч человек, включая около 60 тысяч человек (14 тысяч семей), привлеченных к программе адресной социальной помощи. Эта программа охватывает 350 тысяч человек, а среднемесячная сумма социальной помощи на каждую семью превысила 225 манатов.

Бабаев отметил, что по поручению главы государства, число оплачиваемых общественных рабочих мест доведено до 90 тысяч, расширена программа самозанятости. В этом году в рамках программы ведется работа по созданию малых семейных хозяйств для 12 тысяч семей. В деятельность по расширению и поддержке этой программы вовлечены Всемирный банк, Программа развития ООН, Фонд Гейдара Алиева, местные банки, Агентство по развитию МСБ, ABAD, Агентство продовольственной безопасности, министерство сельского хозяйства.

Министр отметил, что в рамках мер социальной поддержки более 15 тысячам одиноких граждан и инвалидов старше 65 лет оказаны социальные услуги на дому, около тысячи человек обеспечены социальными услугами в стационарных условиях. Он подчеркнул, что 100 тысячам инвалидов, семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, многодетных семей, малообеспеченных семей соцуслуга предоставлялась дважды (200 тысяч продовольственных пайков). Министр отметил, что в период особого карантина продолжается выплата пособий инвалидам и безработным по случаю окончания срока их страховой выплаты, а также стипендий тем, у кого перерыв в профессиональной подготовке. Он отметил, что эта мера поддержки охватывает 16 тысяч лиц.

По поручению Президента Ильхама Алиева расширена программа обеспечения жильем и индивидуальным жильем семей шехидов и инвалидов войны. Бабаев отметил, что в рекордные сроки будет сдано не менее 1500 квартир и частных домов, что почти втрое больше, чем в 2018 году, и более чем на 60 процентов - чем в 2019 году. Из них уже сдано в эксплуатацию 554 квартиры, в том числе 250 только за последние 20 дней.

(Автор: Эльчин Мехдиев, Текст: Эльдар Джанашвили)