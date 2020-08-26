В Хачмазском доме МСБ оказана десятитысячная услуга (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Хачмазском Доме МСБ, где на едином пространстве предпринимателям оказываются услуги в различных форматах государство-бизнес (G2B) и бизнес-бизнес (B2B), оказана десятитысячная услуга.

Как передает в среду Trend, данная услуга была связана с выдачей готового документа предпринимателю, которые обратился для получения соответствующего сертификата.

Отметим, что в Хачмазском Доме МСБ, министерство экономики, в том числе Государственная налоговая служба, Государственная служба по имущественным вопросам, Государственная служба по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком, Фонд развития предпринимательства, AZPROMO, министерство сельского хозяйства, Государственный таможенный комитет, Агентство пищевой безопасности, Государственное рекламное агентство, ООО "Азерпочт", ПО "Азеригаз", ОАО "Азерсу", ОАО "Азеришыг" и другие ведомства оказывают предпринимателями около 150 видов услуг. В Доме МСБ предпринимателям оказывает до 100 необходимых бизнес-услуг (банковские, страховые, лизинговые, логистические, брокерские, услуги перевода и другие).

Основным преимуществом Хачмазского Дома МСБ является экономия времени и операционных затрат предпринимателей, прозрачная и эффективная организация обслуживания. Показатель удовлетворенности предпринимателей оказываемыми здесь услугами составляет 97 процентов.

Во время обслуживания предпринимателей в Хачмазском Доме МСБ полностью соблюдаются все требования режима карантина в связи с пандемией коронавируса COVİD-19.

(Текст: Турал Гараджаев)