ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

"Комитет [по операциям на открытом рынке] решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и ожидает, что будет поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции - целевого уровня в 2%", - говорится в сообщении регулятора.

Помимо поддержания ставки на текущем уровне, в ближайшие месяцы ФРС планирует продолжить покупку казначейских облигаций и ценных бумаг, обеспеченных закладными (MBS) по крайней мере, в текущих темпах, "чтобы поддерживать бесперебойное функционирование рынка и способствовать созданию благоприятных финансовых условий, тем самым поддерживая поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий".

Давление пандемии

Американский регулятор также отметил, что пандемия коронавируса нового типа создала огромные трудности для людей и экономики в США и во всем мире. Экономическая активность и занятость повысились в последние месяцы, но остаются значительно ниже уровня начала года. "Более слабый спрос и значительно более низкие цены на нефть сдерживают рост инфляции. Общие финансовые условия улучшились за последние месяцы, отчасти благодаря мерам политики по поддержке экономики и кредитования домохозяйств и предприятий США", - добавили там.

В дальнейшем экономика будет существенно зависеть от распространения вируса. Продолжающийся кризис общественного здравоохранения будет по-прежнему оказывать давление на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшем будущем и представляет значительные риски для экономики в среднесрочной перспективе, также отмечают в ФРС.

За действия по денежно-кредитной политике проголосовали восемь членов комитета, двое против. Следующее заседание ФРС состоится 5 ноября 2020 года.

Прогнозы

Сентябрьское заседание американского регулятора также сопровождалось обновлением экономических прогнозов в позитивную сторону. В частности, ФРС улучшила прогноз падения ВВП США в 2020 году с 6,5% до 3,7%, снизив прогноз данного показателя в 2021 году с 5% до 4%, в 2022 году - с 3,5% до 3%. По итогам 2023 года регулятор ждет роста ВВП на уровне 2,5%.

Прогноз по росту инфляции в этой стране в 2020 году увеличен с 0,8% до 1,2%, в 2021 году - с 1,6 % до 1,7%, в 2022 году - с 1,7% до 1,8%. По итогам 2023 года инфляция в США должна достигнуть целевого уровня в 2%.

Также ФРС более оптимистично смотрит на динамику занятости населения в США в ближайшие годы. Прогноз безработицы в Соединенных Штатах в 2020 году был снижен с 9,3% до 7,6%, в 2021 году - с 6,5% до 5,5%. В 2023 году регулятор ждет уровня безработицы в районе 4%.