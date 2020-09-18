Азербайджан — неотъемлемая часть системы глобальной энергетической безопасности — министр

БАКУ /Trend/ - С подписанием "Контракта века" 26 лет назад в Азербайджане и в регионе в целом началась новая эра.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в видеоконференции секретариата правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) на тему ""Контракт века" и современные реалии Азербайджана" сказал министр энергетики Парвиз Шахбазов.

Министр сообщил, что это, по своей сути, было одним из важнейших событий в истории независимости страны. По его словам, сегодняшнее место Азербайджана в мире сильно отличается от занимаемого страной 26 лет назад.

"Сегодня Азербайджан из страны со слабой, нестабильной, социально-экономической жизнью, находящейся в упадке, которая в то время делала первые неуверенные шаги на пути к независимости, превратилась в лидера региона, автора глобальных энергетических и коммуникационных проектов, устойчиво развивающуюся страну с высоким авторитетом на международной арене. В корне достижений, которые подняли нашу страну на этот уровень, стоит именно "Контракт века". Если обретение независимости в 1991 году было официальным подтверждением того, что у Азербайджана есть право распоряжаться своей судьбой, то "Контракт века" стал практическим доказательством этого. Таким образом, наш народ показал, что спустя несколько десятилетий стал хозяином своих богатств, свою решимость и способность использовать эти богатства наиболее эффективным образом во имя своего счастливого будущего. Подписание "Контракта века" благодаря решимости, высокому авторитету и дальновидности общенационального лидера Гейдара Алиева обеспечило Азербайджану долгосрочную разработку углеводородных ресурсов Каспийского моря на основе международного сотрудничества, использование передового опыта, новых технологий и инвестиций гигантских нефтегазовых компаний", - сказал Парвиз Шахбазов.

Он отметил, что энергетические проекты сделали Азербайджан неотъемлемой частью глобальной системы энергетической безопасности как надежного партнера. По словам министра, именно Азербайджан реализовал идею диверсификации энергетических маршрутов в регионе с помощью проекта магистрального экспортного газопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, являющегося вкладом "Контракта века".

"Далее подписание соглашения о газовом месторождении "Шах-Дениз", а также строительство экспортного газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум с последующей реализацией проекта Южного газового коридора стали продолжением этой тенденции. Дальновидность прогнозирования в Азербайджане таких целей, как диверсификация энергетических маршрутов и энергетическая безопасность, сегодня нашли подтверждение в реалиях нашего современного мира.

Все эти продолжающиеся успехи "Контракта века" являются плодами целенаправленной энергетической политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева, самоотверженного труда азербайджанских нефтяников в рамках реализации этой политики, и наряду с этим нашего эффективного сотрудничества и надежного партнерства с международными нефтяными компаниями. Таким образом, с продлением три года назад Соглашения о разработке месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли до 2050 года, благодаря плодам нашей совместной работы с зарубежными партнерами за последние 26 лет и политической воле Президента Азербайджан Ильхама Алиева, этот контракт, по сути, получил статус "Контракта двух веков"", - подчеркнул Парвиз Шахбазов.

Сказав, что в настоящее время в мире протекают противоречивые, сложные и полные рисков процессы, Шахбазов отметил, что пандемия коронавируса, поставившая человечество перед новыми вызовами, стала причиной серьезных изменений в существующем геополитическом порядке и энергетической картине мира.

"Выход Азербайджана на новый уровень в своем развитии также будет зависеть от приведения энергетической политики в соответствие с современными требованиями, сохранения актуальности его положения энергетического центра в условиях новых геополитических реалий, вызовов в экономике, энергетике и экологической безопасности. В этой связи ожидается, что курс, связывающий национальную безопасность нашей страны с формулами глобальной безопасности посредством "Контракта века" и исходящих из него конкретных проектов, будет играть важную роль.

С момента ввода в эксплуатацию по сентябрь этого года на месторождениях Азери-Чыраг-Гюнешли было добыто 516 миллионов тонн нефти, Азербайджан экспортировал на мировой рынок 305 миллионов тонн нефти, добытой с этих месторождений, SOCAR было поставлено более 48 миллиардов кубометров попутного газа, и в целом общий доход от проекта составил 145,8 миллиарда долларов. Разработка месторождений до 2050 года, запуск новых проектов позволят нам закрепит этот успех еще на 30 лет.

Учитывая, что месторождения Азери-Чыраг-Гюнешли являются основным источником дохода страны и что нефтегазовый сектор продолжит играть важную роль в экономике Азербайджана в ближайшие годы, устойчивость в операциях "апстрим" имеет стратегическое значение. Наличие такого контракта в условиях снижения спроса на нефть, низких цен, в то время, когда многие международные энергетические компании в период энергетической трансформации отказываются от нефтегазовых проектов, принимают стратегии, в которых предпочтение отдается возобновляемым источников энергии, является достаточно надежным гарантом", - подытожил Парвиз Шахбазов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)