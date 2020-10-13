В Казахстане введен запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа

Экономика 13 октября 2020 17:48 (UTC+04:00)
В Казахстане введен запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа

7 октября т.г. приказом Министра энергетики РК «О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа» был введен запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа (далее – СНГ) автомобильным транспортом сроком на три года, сообщает пресс-служба МЭ РК, передает Trend

Ранее аналогичный приказ был введен в 2017 году также сроком на три года.

Так, например в 2017 году в условиях значительной разницы между экспортной и внутренней ценами действующий механизм распределения СНГ для нужд внутреннего рынка столкнулся с фактами злоупотребления со стороны газосетевых организаций при формировании и исполнении заявок, а также при распределении СНГ на внутреннем рынке РК. Отдельные газосетевые организации осуществляли незаконный вывоз за пределы РК удешевленного СНГ, предназначенного для обеспечения нужд внутреннего рынка. Незаконный вывоз СНГ газосетевыми организациями за пределы РК осуществляется автомобильным транспортом, поскольку он практически неконтролируемый.

После принятия вышеназванного приказа о запрете в 2017 году, ситуация по поставке СНГ на внутреннем рынке стабилизировалась, также сведения о наличии фактов попыток вывоза СНГ за пределы РК автомобильным транспортом от Пограничных и Таможенных служб РК не поступали.
Таким образом, принятие настоящего приказа направлено на недопущение незаконного вывоза СНГ за пределы страны и недопущение дефицита СНГ на внутреннем рынке, в связи с несоизмеримой разницей внутренних утвержденных цен и экспортных цен.

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