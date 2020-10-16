В Азербайджане выплачены пенсии за октябрь

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения завершил выплату пенсий за октябрь.

Об этом сказал глава департамента по связям с общественностью Фонда Рашад Мехтили, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, выплачены пенсии госслужащим, военнослужащим и лицам, имеющим специальные звания. Граждане могут получить пенсии в банкоматах Межбанка и Kapital банка.

Напомним. что пенсии за октябрь по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району были выплачены 9 октября.

(Текст: Кямаля Сеидова.)