В Азербайджане около 25 тысяч человек воспользовались амнистией страхового стажа

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане амнистией страхового стажа, которая введена с прошлого года, воспользовались около 25 тысяч человек.

Как сообщили Trend в Министерстве труда и социальной защиты, согласно поручению Президента Ильхама Алиева, около 25 тысяч человек воспользовались амнистией страхового стажа для пожилых людей, которая действует с начала 2019 года.

Большинство из них получили право на пенсию благодаря амнистии страхового стажа и вошли в пенсионную систему. Пенсии остальных значительно выросли.

В рамках этой реформы, которая является результатом гуманного подхода к пожилым людям, лицам, достигшим пенсионного возраста и имеющим наименьший размер пенсионного капитала на личном счете, предоставляется право на 25-летний стаж социального страхования до 1 января 2006 года.

(Текст: Жаля Гасымова Редактор: Наталья Кочнева)