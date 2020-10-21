В Азербайджане к программе самозанятости привлечены около 8 тысяч человек

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает работы по привлечению лиц уязвимых групп к программе самозанятости, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

За прошедший период текущего года к программе привлечены около 8 тысяч безработных и подыскивающих работу лиц. Из них более 3 200 человек, получив активы, построили свой бизнес-план и создали малые семейные хозяйства.

В 2020 году в рамках программы планируется обеспечить выход к малому бизнесу 12 тысячам семей.

В ходе реализации программы предпочтение отдается лицам с инвалидностью, вынужденным переселенцам, семьям шехидов, членам семей, получающих адресную социальную помощь и женщинам.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)