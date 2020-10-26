БАКУ/Trend/ - Губадлинский район, входящий в Кельбаджар-Лачинский экономический регион и граничащий с Арменией, имеет горный рельеф. По сравнению с другими экономическими районами, этот район богат минеральными ресурсами и полезными ископаемыми, а также обладает туристическим потенциалом. Обычно, в регионах с горным рельефом, где есть залежи минеральных ресурсов, потенциал туристического сектора менее заметен. Несмотря на это, в Кельбаджар-Лачинском экономическом регионе есть уникальная гармония горных месторождений и туристического потенциала. Губадлинский район объединяет в себе эти характерные особенности, присущие данному району. Также как Кельбаджар и Зангилан, Губадлы отличается залежами полезных ископаемых.

В Губадлинском районе есть такие природные ресурсы как глина, строительный камень, облицовочный камень, цветной камень, а также запасы пресных подземных вод. Каждый из этих ресурсов является одной из основных особенностей, отличающих Кельбаджар-Лачинский экономический регион от других. Особенно следует подчеркнуть разрабатываемое месторождение туфа Хаджилы, пригодное для производства 6247 тысяч кубометров камня, месторождение глины, пригодной для строительства, с запасами 990 тысяч кубометров , расположенное в деревне Ханлы, а также месторождение декоративного камня (агата) Эйвазлы с запасами 1,1 тысяч тонн. Следует отметить, что месторождение агата, расположенное в этом районе, считается одним из редких. В особенности, это месторождение можно использовать в химической промышленности и в декорировании.

Губадлинский район, расположенный в Кельбаджар-Лачинском экономическом регионе, с точки зрения природных ресурсов, имеет много общего с Джебраилом и Зангиланом. Месторождения камня, расположенные в каждом из трех районов, будут играть прямую роль в удовлетворении спроса строительного сектора нашей страны. Дело в том, что ряд материалов, необходимых для строительного сектора, которые производятся в данном экономическом регионе и имеют дальнейший производственный потенциал, импортируются в нашу страну. Таким образом, по мере развития строительного сектора, играющего роль драйвера в экономике нашей страны, повышается и импорт определенной части строительных материалов. Освобождение Губадлинского района вслед за Джабраилским и Зангиланским приведет к полному удовлетворению спроса строительного сектора за счет местных ресурсов.

На территории района протекают реки Баргюшад и Хакари и их притоки (Ага чай, Малый Хакари, Мейдандереси и т.д.). Эти реки благоприятны с точки зрения ирригации и для строительства гидроэлектростанций. Экологические преступность, которая является частью оккупационной политики Армении, также связана с эксплуатацией этих рек. В 2011 году было завершено строительство трех гидроэлектростанций, начавшееся в 2009 году. А желание Армении построить еще три электростанции в ближайшем будущем, армия Азербайджана превратила в мечту. По мнению экспертов в данной области, используя водные ресурсы Губадлинского района, можно построить гидроэлектростанцию ​​мощностью около 40 МВт, которая сможет обеспечить электроэнергией большую часть Кельбаджар-Лачинского экономического региона. Помимо этого, за счет водных ресурсов можно стимулировать развитие других областей Нагорного Карабаха, испытывающих необходимость в воде.

В советское время основу экономики Губадлы составляли зерноводство, животноводство, табаководство, шелководство и виноградарство. В районе в год производилось до 15 тысяч тонн зерновых продуктов, около 12 тысяч тонн кормов, в среднем 2 тысячи тонн табака, до 1 200 тонн мяса и 2 тысячи тонн молочных продуктов. Государству продавалось в среднем около 3 тысяч тонн винограда. Было широко развито шелководство. Ежегодно производилось 60-70 тонн коконов, которые передавались государству. До 60-х годов в регионе также занимались выращиванием риса. В то время в республике был популярен рис Губадлы.

В результате освобождения от оккупации Зангилана и Губадлы, расположенных в Кельбаджар-Лачинском экономическом регионе, 50 процентов этого района перешло под контроль Азербайджана. Данная зона, отличающаяся от других рядом экономических преимуществ, будет играть серьезную роль в экономическом и инклюзивном развитии Азербайджана.