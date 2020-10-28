TIKA заинтересовано в развитии сектора МСБ и повышении занятости в освобожденных районах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Председатель правления Агентства по развитию маслого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана Орхан Мамедов встретился с координатором бакинского офиса Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) Теоманом Тиряки.

Как сообщили в среду Trend в Агентстве по развитию МСБ, в ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества между агентствами. Орхан Мамедов проинформировал собеседника о деятельности Агентства, мерах государственной поддержки МСБ в целом и в период пандемии, о работе, проводимой Агентством в этой сфере, а также подчеркнул, что Агентство наладило успешное сотрудничество с соответствующими структурами Турции. Особо были отмечены проекты, реализуемые при участии и поддержке соответствующих ведомств Азербайджана и Турции в освобожденном от армянской оккупации селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района. Председатель Агентства по развитию МСБ сообщил о серьезных последствиях военной провокации Армении против Азербайджана для населения, гражданской инфраструктуры и предпринимателей страны, начатой 27 сентября. Было отмечено, что в стране высоко оценивается поддержка Турции Азербайджану.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями в направлении развития совместно с TIKA сектора МСБ и повышения занятости в регионах страны, в том числе в недавно освобожденных районах. Стороны также обсудили реализацию совместных проектов для предпринимателей из уязвимых слоев населения.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)