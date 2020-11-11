Начаты исследования по использованию туристического потенциала освобожденных территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Начаты предварительные исследования по использованию туристического потенциала территорий Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации.

Об этом в среду сказал Trend пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

Отметив, что туристический потенциал этого региона очень богат, Гулузаде сказал, что поскольку многие историко-культурные туристические объекты и памятники были разрушены армянами, необходимо провести переоценку.

"Согласно имеющейся у нас информации, на этих территориях около 900 культурно-исторических памятников. Необходимо провести подробное исследование, чтобы изучить, какие из наших культурных и исторических памятников разрушены. Понятно, что многие из них были повреждены в результате армянского вандализма", - сказал Гулузаде.

Он отметил, что после исследований предусматривается создание туристических маршрутов по таким направлениям, как история, культура, кухня, музыка, паломничество, природа, культура, здоровье, отдых.

"У нас также зародилась идея создать "Маршрут героев". В настоящее время подходы разнятся, но все эти вопросы требуют комплексного изучения. Главное, что мы должны выезжать на участки и проводить оценку на местах. На основании этого можно будет строить планы по созданию маршрутов, так как у каждого региона есть своеобразный туристический потенциал. Есть возможность создавать маршруты для каждого региона в отдельности, и это рассматривается в настоящее время. Сейчас рано говорить, какое направление будет приоритетным. Решение будет принято после исследований", - подытожил Кянан Гулузаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)