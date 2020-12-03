Изменились правила распределения имущества, приобретенного в обмен на полученные от Международного банка Азербайджана проблемные активы

БАКУ /Trend/ - Имущество, приобретенное в обмен на проблемные активы (займы) ОАО "Международный банк Азербайджана" будет передано в собственность (баланс, пользование) государственным органам (учреждениям), а также некоммерческим юридическим лицам.

Как сообщает в четверг Trend, это отражено в Указе Президента Азербайджана Ильхама Алиева о внесении изменений в Указ о дополнительных мерах по обеспечению деятельности ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация".