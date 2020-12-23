Таджикистан намерен использовать опыт Азербайджана в области промышленных парков

БАКУ /Trend/ - На встрече в формате видеоконференции между министерством экономики Азербайджана и министерством промышленности и инновационных технологий Таджикистана, организованной по инициативе посольства Таджикистана в Азербайджане, состоялись обсуждения возможностей сотрудничества в сфере промышленности, методической и практической помощи в создании промышленных парков в Таджикистане.

Как сообщили в среду Trend в минэкономики Азербайджана, в ходе мероприятия замминистра экономики Сахиб Алекперов подчеркнул большой потенциал сотрудничества двух стран в различных сферах экономики, в том числе в промышленности, отметив, что мероприятие будет способствовать расширению связей в этой сфере. Предоставив информацию о возможностях сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном в области промышленных парков, Сахиб Алекперов отметил, что в этих парках созданы благоприятные условия для предпринимательства. Он подробно проинформировал участников встречи о льготах и ​​механизмах поддержки, предоставляемых резидентам. Было отмечено, что в настоящее время в пяти промышленных парках, действующих в стране и специализирующихся по таким областям промышленности, как химическая, перерабатывающая, судостроительная, легкая и фармацевтическая, количество резидентов достигло 50. Инвестиционный портфель резидентов составляет 3,8 миллиарда долларов. В январе-сентябре 2020 года на долю продукции, производимой в промышленных парках, пришлось 10,6 процентов ненефтяного производства и 20,3 процентов экспорта страны.

Министр промышленности и инновационных технологий Таджикистана Шерали Кабир сообщил, что его страна намерена расширять сотрудничество с Азербайджаном, в частности в области промышленности и логистики, а также использовать опыт Азербайджана в создании промышленных парков.

На встрече были предоставлены презентации о деятельности промышленных парков в Азербайджане, а также о возможностях грузоперевозок из Таджикистана через Азербайджан.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)