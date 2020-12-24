Азербайджан лидирует среди стран СНГ по покупательской способности показателей пенсии

БАКУ /Trend/ - В сравнении со странами СНГ и Грузией Азербайджан продолжает сохранять лидерство по минимальным и среднемесячным показателям пенсии в международном долларовом выражении, рассчитанном по Паритету покупательской способности, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Социальные реформы, проводимые в стране, обуславливают существенный рост социальных выплат и пенсий.

Минимальный размер пенсий, выплачиваемых в настоящее время в Азербайджане, составляет 233 маната, среднемесячная сумма пенсий составляет 300 манатов, в том числе размер среднемесячной пенсии по возрасту составляет 330 манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)