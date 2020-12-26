С 1 января в Азербайджане внедряются новшества в сфере доставки посылок из-за рубежа

БАКУ /Trend/ - С 1 января 2021 года в Азербайджане будет запущен усовершенствованный проект "Упрощенная декларация - электронная торговля" (Smart Customs).

Как сообщили в субботу Trend в Государственном таможенном комитете, с первого января декларирование почтовых отправлений и заказов из-за границы физическими лицами посредством приложения Smart Customs будет обязательным.

Подробную информацию об использовании приложения можно найти на официальном сайте и в аккаунтах в социальных сетях Госкомитета (https://youtu.be/WcE7VBCosYk).

В ведомстве отметили, что новый проект создаст условия для осуществления электронной торговли в более прозрачной и быстрой форме, повышения уровня обслуживания, устранения потери времени, обеспечения прозрачности, минимизации контактов между гражданами и должностными лицами, правильного ведения таможенной статистики и эффективного использования имеющихся ресурсов.

(Текст: Турал Гараджаев)