В Азербайджане увеличен размер компенсации по страхованию вкладов
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу утвердил закон о внесении изменения в закон "О страховании вкладов".
Согласно изменению, Фонд страхования вкладов выдает компенсацию в размере 100% от застрахованного депозита, но не более 100 тысяч манатов. Ранее эта сумма составляла 30 тысяч манатов.
Возмещение денежных средств на банковских счетах, открытых физическими лицами в связи с предпринимательской деятельностью, выплачивается в размере не более 20 тысяч манатов, а возмещение по средствам физических лиц на депозитных счетах нотариусов выплачивается в размере 100% от этих средств.
Настоящий закон вступает в силу с пятого апреля.
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