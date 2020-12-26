В Азербайджане увеличен размер компенсации по страхованию вкладов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу утвердил закон о внесении изменения в закон "О страховании вкладов".

Согласно изменению, Фонд страхования вкладов выдает компенсацию в размере 100% от застрахованного депозита, но не более 100 тысяч манатов. Ранее эта сумма составляла 30 тысяч манатов.

Возмещение денежных средств на банковских счетах, открытых физическими лицами в связи с предпринимательской деятельностью, выплачивается в размере не более 20 тысяч манатов, а возмещение по средствам физических лиц на депозитных счетах нотариусов выплачивается в размере 100% от этих средств.

Настоящий закон вступает в силу с пятого апреля.