Иран занимает первое место по производству битума на Ближнем Востоке

Иран, как крупнейший производитель битума на Ближнем Востоке, пытается увеличить экспорт этого продукта за счет использования новых производственных мощностей, передает Trend со ссылкой на İRNA.

14-го января в присутствии президента и в режиме видеоконференции, буден проведен запуск крупнейшего в стране битумного НПЗ в рамках Pasargad Energy Development Group.

В этой связи генеральный директор Qeshm Super Heavy Oil Refinery Гасем Махмуди, ссылаясь на то, что в этом проекте полагались на способности инженеров и производителей отечественного оборудования, подчеркнул: «Этот нефтеперерабатывающий завод мощностью 70 000 баррелей в сутки планируется в 2 различных фазах, и каждая фаза составляет 35 000 баррелей в сутки».

По данным ИРНА, Иран занимает седьмое и четвертое место в мире среди десятков стран-производителей и экспортеров битума соответственно. Иран может обеспечить 8,3% мирового спроса на битум.

Страна ежегодно производит около пяти миллионов тонн битума, половина из которых потребляется внутри страны, а половина экспортируется в страны Ближнего Востока, Южной Азии, Восточной и Юго-Восточной Азии, Африки и Европы.