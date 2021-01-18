В этом году в Азербайджане предусматривается открытие еще 4 центров DOST - министр соцзащиты

БАКУ /Trend/ - За последние полтора года в Баку открылись три центра DOST. В ближайшее время в Бинагадинском районе Баку откроется еще один центр DOST, который будет обслуживать жителей как самого района, так и Наримановского района. В этом году также планируется открытие центров DOST в Абшеронском, Бардинском и Губинском районах.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Он отметил, что к концу 2021 года число центров DOST достигнет семи, в последующие годы сеть этих центров по республике будет расширена. Параллельно расширяется сеть социальных и реабилитационных учреждений, которые строятся в соответствии с современными требованиями. В прошлом году были полностью реконструированы и сданы в эксплуатацию шесть учреждений - Лянкяранский, Хачмазский, Ширванский, Шекинский, Сумгайытский реабилитационные центры и Гёкгельское предприятие психоневрологической социальной службы. Оснащенные современным оборудованием, эти реабилитационные учреждения будут оказывать качественные услуги как нашим военнослужащим, получившим ранения на войне, так и другим людям с ограниченными возможностями.

Сахиль Бабаев сообщил, что идет подготовка к открытию Шаганского реабилитационного пансионата, детских реабилитационных центров в Шамкире и Габале, а также Шамахинского психоневрологического социального учреждения, которые будут сданы в эксплуатацию в этом году.

"Таким образом, количество учреждений социального обслуживания и реабилитации министерства превысит 30. Наша цель - довести количество лиц, которым ежегодно оказываются реабилитационные услуги, до 30 000. На последующем этапе сеть этих учреждений будет расширена", - добавил Сахиль Бабаев.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)