В Азербайджане будет расширен охват адресной социальной помощи

БАКУ /Trend/ - Минимизация бедности и снижение уровня безработицы в стране, а также расширение охвата адресной помощи для удовлетворения потребностей малообеспеченных слоев населения создают новые возможности для социальной защиты граждан.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в утвержденном распоряжением Президента Ильхама Алиева документе "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию".

Подчеркивается, что за счет повышения эффективности и справедливости системы социального обеспечения необходимо усилить социальную защиту малообеспеченных и уязвимых групп, людей с ограниченными возможностями, в том числе детей до 18 лет с ограниченными возможностями. Для этого в стране необходимо достичь достойного уровня минимальных размеров пенсий, пособий, стипендий и других социальных пособий. Для долгосрочного развития пенсионной системы необходимо укрепить ее финансовую устойчивость и увеличить соотношение пенсий к сумме выплачиваемых страховых взносов.

Инфраструктура, необходимая для социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями, в том числе детей с ограниченными возможностями до 18 лет, должна быть доступной, программы поддержки занятости должны быть расширены, а социальное обеспечение должно быть усилено. Необходимо обеспечить ​​систему социальных услуг, отвечающую интересам социально уязвимых групп и создающую для них равные возможности.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)