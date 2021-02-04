К роднику "Исабулагы" в Шуше будет проложена новая автодорога
БАКУ /Trend/ - К роднику "Исабулагы" в освобожденной от оккупации Шуше будет проложена новая автомобильная дорога.
Об этом в четверг сказал Trend глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.
Он сообщил, что проект будет реализован в рамках строительства 101-километровой автодороги Физули-Шуша.
"В проект по строительству новой дороги включена прокладка дополнительной 2-километровой дороги второй категории к известному роднику "Исабулагы" в городе Шуша. Двухполосная дорога будет брать начало приблизительно на 82-м километре новой трассы Физули-Шуша. Также на пересечении с дорогой Лачин-Шуша-Ханкенди будет построен туннель протяженностью 900 метров", - добавил Наджафли.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)