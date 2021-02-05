ОАО "Азерсу" разработало программное обеспечение для определения расхода воды в механических счетчиках

БАКУ /Trend/ - Согласно решению Тарифного совета Азербайджана, с первого февраля 2021 года расчеты по использовании услуг питьевой воды и сточных вод составляются по новым тарифам. Введение новых тарифов актуализировало вопрос снятия показаний механических счетчиков и проведения расчетов, сообщили в пятницу Trend в ОАО "Азерсу".

До сведения абонентов доводится, что ОАО разработало специальное программное обеспечение для определения расхода воды в механических счетчиках. Эта программа рассчитывает среднесуточное потребление воды на основе предыдущих и последних показаний счетчика. Соответственно, расчеты производятся по количеству дней действия предыдущего и нового тарифов. Все операции производятся с помощью специального программного обеспечения, без учета человеческого фактора.

Однако в некоторых случаях от граждан поступают просьбы снять показания счетчиков на месте и получить точные данные. Есть определенные трудности со считыванием показаний механических счетчиков, в частности установленных в квартирах и частных домах. В связи с этим ОАО просит абонентов создать условия для сотрудников, чтобы те могли снимать показания со счетчиков.

Данный процесс будет осуществлен с соблюдением норм карантинного режима (масочный режим, соблюдение социальной дистанции).

Абоненты также могут представить показания со счетчиков сами. Для этого ОАО "Азерсу" создало альтернативные возможности. Так, граждане могут представить показания счетчиков посредством электронного портала, раздела электронных услуг сайта azersu.az, а также посредством страниц в Facebook и Telegram.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)