МАУ возобновит летнюю навигацию авиарейсов по маршруту Киев - Баку - Киев

БАКУ/Trend/ - Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) со следующего месяца возобновит летнюю навигацию авиарейсов по маршруту Киев - Баку - Киев.

Как сообщает Trend со ссылкой на перевозчика, с 28 марта 2021 планируется постепенное восстановление оригинальной сети маршрутов и перезапуск дальнемагистральных рейсов.

В частности, авиакомпания возобновит авиарейсы в Грузию (Тбилиси), Великобританию (Лондон), Францию (Париж), Германию (Мюнхен), Италию (Милан), Испанию (Барселона), ОАЭ (Дубай), Египет (Каир) и Турцию (Стамбул).

Отметим, что в рамках данной программы полетов, МАУ продолжит обеспечивать пассажиров удобными стыковками для комфортных путешествий из Европы в страны Востока и обратно.

Отметим, на сегодняшний день существуют некоторые эпидемиологические ограничения для пересечения границ различных стран. С правилами въезда в страну назначения можно ознакомиться в соответствующих источниках.

Напомним, что авиакомпанией «Международные Авиалинии Украины» применяются стандарты и процедуры безопасности в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, Международной организации воздушного транспорта, Европейского агентства авиационной безопасности, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, а также Министерства здравоохранения Украины и Государственной авиационной службы Украины.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev