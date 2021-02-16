В Азербайджане требование о соответствии строительных проектов градостроительной документации вступит в силу через 3 года

Экономика 16 февраля 2021 17:02 (UTC+04:00)
В Азербайджане требование о соответствии строительных проектов градостроительной документации вступит в силу через 3 года

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал закон” О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики” Об утверждении, вступлении в силу Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики и связанных с ним правовых норм".

Как передает Trend, согласно документу, требование закона о том, что строительные проекты должны соответствовать требованиям, установленным градостроительной документацией, включая подробный план, вступит в силу через 3 года.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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