TRACECA разработает конкурентоспособные тарифы для контейнерных перевозок

БАКУ /Trend/ - Определение системного подхода к формированию тарифов на перевозки является одной из приоритетных задач в рамках МТК TRACECA.

Как сообщили Trend в четверг в TRACECA, в формате рабочей группы планируется выработка подходов к определению конкурентоспособных тарифов.

"Основная цель заключается в реализации положений Технического приложения к основному соглашению по международному железнодорожному транспорту в части определения льготных условий и тарифов", - сказали в TRACECA.

В рамках деятельности TRACECA по разработке Концепции развития контейнерных перевозок до 2030 года рабочая группа объединила представителей государственных транспортных ведомств, морских и железнодорожных администраций стран-участниц основного многостороннего соглашения (ОМС) TRACECA.

По словам генерального секретаря МПК TRACECA Асета Асавбаева, обеспечение конкурентных преимуществ на маршруте МТК ТРАСЕКА станет возможным при наличии согласованных действий в отношении применения льготных тарифов и ставок, что положительно отразится на всей мультимодальной цепочке.

"Методика предусматривает расчеты тарифов на перевозки грузов, осуществляемые в крупнотоннажных универсальных контейнерах по железным дорогам стран-участниц ОМС, а также определяет максимальные значения для тарифов, применяемых в морских портах и морскими перевозчиками", - подчеркнули в TRACECA.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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