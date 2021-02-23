В Парке высоких технологий АН Азербайджана будет использовано новое сырье для получения смазочных материалов

БАКУ /Trend/ - На опытно-промышленном заводе, являющемся резидентом Парка высоких технологий Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), будет использовано новое сырье для получения смазочных материалов.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Парк высоких технологий, долгое время в качестве сырья для получения смазочных материалов использовались технические растительные масла.

"Однако в последнее время, в связи с высокими темпами роста цен на растительные масла на мировом рынке, возникла необходимость замены этих масел другим сырьем. Поэтому на опытно-промышленном заводе было сочтено целесообразным использовать в качестве сырья для получения смазочных материалов нового поколения олигомеры на основе альфа-олефина", - говорится в сообщении.

Согласно информации, планируется к использованию изобутан-изобутиленовая фракция, полученная в качестве побочного продукта при производстве на действующем в Сумгайыте заводе "Этилен-полиэтилен": "На основе полученных олигомеров будут получены пробные партии продукта. В случае получения положительных результатов на следующем этапе начнется проектирование полупроводниковой установки, которая позволит синтезировать необходимое количество олигомеров на основе альфа-олефина, и ее внедрение в процесс производства".

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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