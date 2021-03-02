В бакинском поселке Сулутепе будет сдан в эксплуатацию новый автодорожный мост

БАКУ/Trend/ - В поселке Сулутепе Бинагадинского района Баку завершаются работы по строительству нового дорожного моста, сообщил Trend глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, строительство моста устранит дорожные пробки и заторы в этом направлении.

"Посредством данного моста будет обеспечено удобное и беспрепятственное движение автотранспортных средств в направлении Баку, Баладжары, Бинагади, Шамахи и ряда других населенных пунктов. Таким образом, будут устранены пробки и заторы, особенно в часы пик", – сказал он.

Наджафли отметил, что путепровод имеет 3-4 пролета, длина которых составляет 69 и 128 метров, а ширина – 9 метров. Опоры и проезжая часть сооружения построены из монолитного железобетона.

"В рамках этого проекта также построены пешеходные переходы. В настоящее время продолжается ремонт дорог между поселками Сулутепе и Ходжасан, наносится дорожная разметка для обеспечения безопасного движения транспортных средств. Эти работы планируется завершить в ближайшие дни", – подчеркнул глава-пресс службы ГААДА.

Напомним, что реконструкция дорог ведется согласно требованиям "Строительных норм и правил" Азербайджана под строгим и непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог.

(Автор: Джейхун Алекперов. Редактор: Надир Насиров)