В Азербайджане утверждена поправка в закон "О страховании от безработицы"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправку к закону "О страховании от безработицы".

Как передает во вторник Trend, статья 14.3 закона дается в следующем содержании:

"14.3. Размер среднемесячной заработной платы для расчета страховых выплат определяется на основании сведений о ежемесячной заработной плате застрахованного в отчетах о страховых взносах в электронной информационной системе органа (структуры), определенного соответствующим органом исполнительной власти.".