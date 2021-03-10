В Гобустане меняется назначение земельного участка площадью 78 га

БАКУ /Trend/ - Готовятся документы об изменении назначения сельскохозяйственного земельного участка площадью 78 гектаров, где построено более 300 домов, на территории Гобустанского района.

Об этом говорится в отчете Кабмина за 2020 год, сообщает в среду Trend.

В отчете говорится, что в ближайшее время в связи с этим будет предпринято обращение в соответствующие органы.

Кроме того, в соответствующие структуры направлено письмо в связи с изменением категории земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 8125 гектаров, где идет строительство в рамках границ муниципалитетов Абшеронского района.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)