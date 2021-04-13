Объем внешней торговли Китая за январь - март вырос на 38,6%
Внешний товарооборот Китая за январь - март текущего года вырос в годовом исчислении на 38,6%, составив $1,3 трлн. Об этом сообщило во вторник Главное таможенное управление КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, экспорт страны увеличился на 49%, до $709,97 млрд. Импорт вырос на 28%, до $593,62 млрд.
Положительное сальдо Китая за первый квартал составило $116,35 млрд, увеличившись почти в девять раз по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
В 2018 году товарооборот КНР вырос на 12,6%, составив $4,62 трлн, в 2019-м сократился на 1% (до $4,57 трлн), а в 2020-м снова вырос на 1,5%, до $4,64 трлн.
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