Состоялось первое заседание Наблюдательного совета ЗАО «Бакинский метрополитен» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось первое заседание учрежденного распоряжением Президента Азербайджана от 30 марта 2021 года Наблюдательного совета ЗАО «Бакинский метрополитен». На заседании под председательством руководителя Наблюдательного совета, заместителя министра экономики Эльнура Алиева принимали участие члены Совета, председатель правления ЗАО «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов, а также другие должностные лица ЗАО, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Азербайджанский инвестиционный холдинг.