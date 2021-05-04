Представитель ФРС США допустил рекордный рост ВВП страны с 1984 года
Рост ВВП США в результате восстановления после пандемии в 2021 году может превысить 7% впервые с 1984 года. С таким прогнозом выступил президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс, выступая на ежегодном симпозиуме "Женщины в сфере недвижимости и финансов" в онлайн-формате. Речь Уильямса распространила пресс-служба банка, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В начале апреля Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по темпам роста ВВП США в текущем году до 6,4%, а в 2022-м - до 3,5%. Согласно данным Министерства торговли США, рост ВВП в годовом исчислении в первом квартале 2021 года составил 6,4%.
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