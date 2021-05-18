В Азербайджане началось строительство инфраструктуры железной дороги Горадиз-Агбенд

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началось строительство инфраструктуры железнодорожной линии Горадиз-Агбенд.

Об этом сказала глава пресс-службы ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Натаван Байрамова, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, планируется, что работы охватят направления Горадиз-Агбенд и Барда-Агбенд.

«В настоящее время основным приоритетом всех госструктур, в том числе и ЗАО, являются проектные и инфраструктурные работы на освобожденных от оккупации территориях», - сказала Байрамова.

Напомним, что 15 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент железнодорожной линии Горадиз-Агбенд в Физули.

Стратегическое значение этой железнодорожной линии протяженностью 100 километров чрезвычайно велико, так как она будет играть важную роль в обеспечении поездок граждан Азербайджана на освобожденные земли и внесет большой вклад в создание прямого железнодорожного сообщения с Нахчыванской Автономной Республикой.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)