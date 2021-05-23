В Казахстане в рамках соглашения с иностранными недропользователями пересмотрят долю местного содержания

Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр прокомментировал возможность изменения процентного соотношения доли местного содержания в Соглашение с иностранными недропользователями по стимулированию предпринимательской деятельности, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«В рамках проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок» статьями 61, 62 и 63 дополнен Кодекс «О недрах и недропользовании», в которых за Министерством индустрии и инфраструктурного развития, Министерством энергетики и Национальной палатой предпринимателей закреплены функции по заключению с недропользователями соглашений о стимулировании предпринимательства», - сообщил Роман Скляр в ответе на депутатский запрос.

По его словам, заключение соглашений направлено на сохранение и увеличение доли местного содержания в закупаемых ТРУ в связи с завершением переходного периода после вступления Казахстана в ВТО. Мониторинг исполнения соглашений также закреплен за МИИР, МЭ и НПП.

«На этапе заключения соглашения с недропользователем отраслевые ассоциации, аккредитованные при НПП имеют возможность на основании планов закупок компаний определить долю местного содержания по каждой товарной позиции от общего объема закупаемых товаров, и предложить к включению в соглашение», - отметил зампремьера.

«Так как соглашение носит добровольный характер, предложенные проценты местного содержания по каждой товарной позиции будут рассмотрены посредством переговорных процессов с недропользователем», - заключил Р. Скляр.