АМИ Trend и Real TV запускают амбициозный экономико-аналитический проект (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - АМИ Trend и Real TV запускают амбициозный экономико-аналитический проект.

Как сообщает Trend, в программе Real – Trend, которая будет транслироваться каждую среду в 15:30 на Real TV, будут обсуждаться самые актуальные экономические новости недели.

Гости, приглашенные в студию Real TV и АМИ Trend, будут обсуждать вызовы, стоящие перед Азербайджаном. Обсуждаемые темы будут включать ежедневные заботы Великого возвращения на освобожденные территории Азербайджана, задачи, введенные в повестку 4-й промышленной революцией, преимущества, которые обещают проекты «Умное село» и «Умный город», и другие вопросы.