Представлен очередной выпуск программы Real – Trend (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Представлен очередной выпуск программы Real – Trend в рамках совместного проекта Агентства международной информации (АМИ) Trend и Real TV, сообщает в четверг Trend.

В очередном выпуске программы обсуждались такие вопросы, как приоритетность "зеленой энергии" в процессе восстановления освобожденных территорий, влияние перехода на "зеленую энергию" на экспортные возможности Азербайджана и другие.

Отметим, что программа Real – Trend транслируется на Real TV каждую среду, в 15:30, а повторный выпуск – в 22:30. В программе обсуждаются самые актуальные экономические новости недели. Гости, приглашенные в студию Real TV и АМИ Trend, обсуждают вызовы, стоящие перед Азербайджаном.

Представляем вниманию читателей очередной выпуск передачи.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)