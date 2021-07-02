Представитель MasterCard огласил программу по безналичным платежам для Азербайджана до 2025 г.
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Neqsol Holding и Nobel Oil заинтересованы участвовать в проектах по возобновляемой энергии в Азербайджане
Грузия отложила введение правила об обязательном предъявлении результатов ПЦР-теста для вакцинированных иностранцев
Делегация «Самрук-Казына» и «КазМунайГаз» ознакомилась с работами по усовершенствованию буровой установки Satti (ФОТО)
Если субъекты медиа не будут использовать помощь по назначению, то она будет приостановлена – глава Агентства развития медиа Азербайджана
Демаркация границ между Азербайджаном и Арменией должна осуществляться путем переговоров– докладчик ПА ОБСЕ
Представительство организации «Репортеры без границ» в Швеции опубликовало статью о гибели азербайджанских журналистов
Когда над Баку на высоте 5 – 7 км зависает НЛО… Крайне важно, кто из этого люка появится – Александр Хакимов
В Азербайджане для продления срока действия сертификатов о вакцинации и иммунитете достаточно будет получить одну дозу вакцины
Азербайджанцы в Норвегии призвали международные структуры принять меры против Армении, загрязняющей реку Охчучай
На международных тактических учениях ВВС Anadolu Qartalı-2021 выполнены задачи заключительного этапа (ФОТО/ВИДЕО)
Самый большой ковер, сотканный за последний год снят со станка в мастерской Гобу ОАО «Азерхалча» (ФОТО)