БАКУ /Trend/ - Российский бизнес заинтересован в развитии экономического сотрудничества с Азербайджаном.

Об этом сказали Trend в министерстве промышленности и торговли России.

"Азербайджан намерен в ближайшие годы реализовать очень важные и амбициозные проекты, и российские компании, безусловно, готовы в них участвовать. В этом направлении формируется пул предложений России по поставке товаров и технологий, оказанию услуг в сфере инфраструктурного развития, промышленного и гражданского строительства, обустройства транспортных коридоров", - сказали в министерстве.

Кроме того, как было отмечено, в соответствии со Страновым планом действий по развитию внешнеторговых связей России с Азербайджаном на 2021-2023 годы, приоритетными отраслевыми секторами являются машиностроение, фармацевтическая промышленность, пищевая промышленность, лесопромышленный комплекс и строительные материалы, цифровые технологии.

"В Азербайджане на долгосрочной основе работает значительное количество российских компаний, многие из них – крупные предприятия, местные налогоплательщики и работодатели. Например, ЛУКОЙЛ, KDV, банк ВТБ (Азербайджан)", - добавили в минпромторге.

Также в ведомстве сказали, что в текущем году планируется завершить строительство завода "Р-Фарм" в Пираллахинском промышленном парке, начать полномасштабный выпуск лекарственных препаратов азербайджанского производства.

"Благодаря трансферу технологий, новое предприятие сможет производить современные высокоэффективные лекарственные средства для терапии онкологических, гематологических, аутоиммунных и эндокринных заболеваний, лечения ВИЧ/СПИД, вирусных гепатитов различных типов и других болезней. Проектная мощность завода составит 250 миллионов упаковок в год", - сказали в российском ведомстве.

Было отмечено, что фармацевтический рынок Азербайджана является привлекательным для российских производителей.

"Руководством Азербайджана уделяется большое внимание данному сектору – в связи со стимулированием производства лекарственных средств Президент Азербайджана подписал в мае 2020 года соответствующий указ, позволяющий считать местным товаром лекарственные средства, этап упаковки которых в рамках производственного процесса осуществляется на территории Азербайджана, с первого июня 2020 года в течение пяти лет", - отметили в минпромторге РФ.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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