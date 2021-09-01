В Азербайджане стартовал прием заявок для получения субсидий на посев в 2022 году

Экономика 1 сентября 2021 14:43 (UTC+04:00)
В Азербайджане стартовал прием заявок для получения субсидий на посев в 2022 году

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане стартовал прием заявок для получения субсидий на посев в 2022 году.

Как сообщили в среду Trend в Агентстве аграрного кредитования и развития, осенние посевы должны быть заявлены с первого сентября по 30 декабря. Фермеры могут сделать это сами в онлайн порядке на сайте eagro.az или в Государственных центрах аграрного развития, а также в региональных центрах Службы ASAN в Сабирабаде, Масаллы, Шеки, Кюрдамире, Агджабеди, Барде, Габале, Имишли, Шамахы, Товузе, Балакене, Гяндже. Помимо этого фермеры могут обратиться в офисы Дома МСБ в Хачмазе и Евлахе.

Заведующий отделом по связям с общественностью Агентства Руслан Зейнал сообщил, что фермеры должны правильно указать данные и территорию, находящуюся только в их пользовании.

Отметим, что электронный кабинет обновляется раз в год. Если фермер активировал свой кабинет в начале года, то нет необходимости делать это повторно. После нажатия кнопки «Müraciət et» у фермера не будет возможности внести поправки в свою заявку. Поэтому, если фермер колеблется насчет того, какая культура будет посажена, он может просто внести данные, не нажимая кнопки «Müraciət et», и тем самым иметь возможность внести какие-либо поправки до 30 декабря. Если по 30 декабря заявка не будет отправлена, то субсидия фермеру выплачена не будет.

Если площадь участка фермера больше пяти гектаров, то он также должен провести агрохимический анализ почвы и внести соответствующие данные в систему. Если такой анализ проводился в прошлом году, то в этом году необходимости в этом нет.

Представитель Агентства добавил, что фермерам, внесшим в систему неполную или ошибочную информацию, субсидии выплачены не будут. Своевременная подача заявок позволит оперативно организовать соответствующие мониторинги, по результатам которых в первые месяцы 2022 года будут выданы субсидии. Если в ходе мониторинга будут выявлены несоответствия, то размер положенной фермеру субсидии может быть сокращен или же право на получение субсидии может быть ограничено на 1 или 2 года. Если несоответствия будут выявлены после выплаты субсидии, то фермер будет оштрафован в соответствии со статьей 411-2 Кодекса об административных проступках.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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