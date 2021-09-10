В Агдашском районе создан новый производственный кооператив

БАКУ /Trend/ - В селе Ениджа Агдашского района при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при Минэкономики Азербайджана создан производственный кооператив «Аран».

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе министерства, кооператив состоит из пяти хозяйств, работающих в сфере сельского хозяйства, и занимает площадь 57 гектаров. Из них на 15 гектарах планируется создать гранатовый сад и высадить сельскохозяйственные культуры, а на 42 гектарах – пшеницу, кукурузу, рис и клевер. В процессе подготовки соответствующих документов и регистрации производственного кооператива «Аран» Центром развития МСБ Гёйчай – Агдаш были оказаны необходимые информационные и консультационные услуги, юридическая помощь, была предоставлена информация о кооперативах и налоговом законодательстве.

Агентство и его структурные подразделения продолжат оказывать производственному кооперативу необходимую помощь.

В Минэкономики отметили, что создание сельскохозяйственных кооперативов позволяет более эффективно использовать имеющиеся ресурсы (землю, имущество и др.), что увеличивает доходы фермеров за счет снижения затрат. Кооперативы также важны с точки зрения привлечения крупных инвестиций в экономику, увеличения производства конкурентоспособной продукции, расширения доступа к зарубежным рынкам и продвижения кластеризации в сельскохозяйственном секторе.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)