Кто стоял за фальсификацией данных по Азербайджану в отчетах Doing Business?

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) официально прекратил публикацию рейтинга Doing Business, в составлении которого в 2018 и 2020 годах были выявлены факты фальсификации. В отчете ВБ о внутреннем аудите указывается, что речь шла о Китае, ОАЭ, Азербайджане и Саудовской Аравии. В ходе оценочных работ было выявлено искусственное занижение данных по Азербайджану, а ряд проведенных в стране реформ и вовсе не был отражен в отчете. Как сообщает в пятницу Trend, об этом стало известно в ходе проведения оценки отчетов Doing Business за последние пять лет.

В связи с фальсификацией данных ВБ привлек стороннюю аудиторскую компанию (WilmerHale), и была проведена оценка отчетов последних пяти лет. Был выявлен ряд нарушений, касающихся изменений данных в отчетах Doing Business 2018 и Doing Business 2020, опубликованных в октябре 2017 и 2019 годов. Изменения в данных не соответствовали методологии Doing Business. Как отмечалось, эти изменения в рейтингах были сделаны под давлением экс-главы ВБ Джима Ён Кима, руководителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой и одного из создателей рейтинга – Симеона Дянкова, который сыграл особо негативную роль в предвзятом отношении к Азербайджану и снижении рейтинга страны.

Кроме того, стало известно, что при подготовке исследования Doing Business за 2018 год тогдашний генеральный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева использовала давление на составителей рейтинга, чтобы задним числом внести конкретные изменения в используемые данные по Китаю.

Проведенные оценочные работы показали, что если бы отчет не был сфальсифицирован, то в 2020 году позиция Китая снизилась бы на 7 строчек, Саудовской Аравии – на одну, ОАЭ остались бы на прежнем уровне, а позиция Азербайджана повысилась бы на 6 строк.

После внесения изменений в отчет, подготовленный в результате проведенных оценочных работ компанией WilmerHale, показатели Азербайджана улучшились и страна заняла 28 позицию (ранее – 34 строчка).

После приостановки публикации Doing Business Всемирный банк планирует работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата.