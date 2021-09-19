Турецкий чай в январе-августе поступил на прилавки 110 стран мира

Доходы Турции от экспорта чая в январе-августе 2021 года составили 11 898 412 долларов. Такие данные, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, огласил Союз экспортеров Восточно-Черноморского региона Турции (DKİB).

В первые 8 месяцев года Турция экспортировала 3 049 тонн чая в 110 стран мира.

Основными рынками поставок чая стали Бельгия, Германия, США, Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), Франция и Нидерланды.

Экспорт турецкого чая в Бельгию в отчетный период составил 4 868 731 доллар, Германию – 1 210 136 долларов, США – 810 115 долларов, ТРСК – 510 145 долларов, Францию – 494 672 доллара, Нидерланды – 465 285 долларов.

Список импортеров турецкого чая в январе-августе 2021 года пополнили еще 16 стран, в том числе Эфиопия, Литва, Хорватия, Дания, Польша и Египет.

Заместитель главы DKİB Ахмет Хамди Гюрдоган сообщил АА, что 55 процентов турецкого чая было экспортировано в страны Евросоюза, в которых компактно проживают турки.

При этом 65 процентов экспорта пришлось на северо-восточную провинцию Ризе. Далее по объему зарубежных поставок чая следуют Стамбул и Анкара.

Экспорт чая из Турции в январе-августе вырос на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил Гюрдоган.