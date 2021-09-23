В Азербайджане откроется представительство Минсельхоза России

БАКУ /Trend/ - До конца 2021 года планируется прибытие в Азербайджан представителя Министерства сельского хозяйства России, сказал в четверг Trend торговый представитель РФ в Азербайджане Руслан Мирсаяпов.

По его словам, представитель Минсельхоза будет находиться в Азербайджане на постоянной основе и иметь ряд полномочий, в частности он будет осуществлять разработку предложений по развитию аграрного сотрудничества, заключению международных соглашений и договоров в области АПК, налаживанию деловых контактов с представителями власти и бизнеса, а также оказывать содействие в проведении переговоров российских компаний с потенциальными партнёрами.

Представитель Минсельхоза РФ в Азербайджане будет входить в сеть атташе по вопросам АПК, которая способствует продвижению российской сельхозпродукции и продовольствия на внешние рынки, а также содействует укреплению экспортного потенциала страны.

Отметим, что в настоящее время представители Минсельхоза России действуют в 10 странах.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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